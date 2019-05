Berlin (ots) - Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth (Grüne) kritisierte die Entscheidung der staatliche Wahlkommission, die Bürgermeisterwahl in Istanbul auf Antrag der Regierungspartei AKP nun doch für nichtig zu erklären. Die Abstimmung von Ende März muss wiederholt werden. "Ich bin extrem beunruhigt", sagte Roth dem Berliner "Tagesspiegel". "Das ist eine Kriegserklärung gegen die Reste der Demokratie."



