17 Prozent DAX-Plus seit Jahresbeginn, Konsolidierung im Mai? Zumal der Handelskonflikt neu belebt wurde. Und die China-Börsen ordentlich eingeknickt sind... Was machen ETF-Investoren nun?



Seit Jahresbeginn ist der DAX sogar stärker als die US-Börsen. Doch unter der Lupe erreicht der S&P 500 ein neues Allzeithoch, während der DAX noch weit entfernt ist. Und jetzt kommt der Mai... Sophia Wurm, verkaufen ETF-Investoren nun? Schichten sie um? Wohin? Wenn gerade Real Estate, Tech-Werte und China-Aktien gefragt waren, was sind die aktuellen Kauftitel? Fragen an Sophia Wurm von Antje Erhard an der Börse Frankfurt.