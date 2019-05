MOBOTIX AG: Auch das 1. Halbjahr des Geschäftsjahres 2018/19 zeigt eine kräftige Steigerung des Umsatzes, des EBIT und des Halbjahresüberschusses gegenüber dem Vergleichshalbjahr DGAP-News: MOBOTIX AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis MOBOTIX AG: Auch das 1. Halbjahr des Geschäftsjahres 2018/19 zeigt eine kräftige Steigerung des Umsatzes, des EBIT und des Halbjahresüberschusses gegenüber dem Vergleichshalbjahr 07.05.2019 / 13:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Der Umsatz konnte im 1. Halbjahr (1. Oktober 2018 bis 31. März 2019) des Geschäftsjahres 2018/19 gegenüber dem Vergleichshalbjahr um rund 10,4 % auf 35 Mio. EUR gesteigert werden. Das größte Umsatzwachstum wurde in den Regionen Europa, Middle East/Africa und Asia Pacific erzielt, was auf die weitere Umsetzung der globalen Vertriebsstrategie, weitere organisatorische Veränderungen sowie auf die Implementierung neuer Software-, Kamera- und Speicherlösungen zurückzuführen ist. Mit den jüngsten Investitionen in die IT-Infrastruktur konnten interne Prozesse und Abläufe effektiver und effizienter gestaltet werden. Der Auftragsbestand zum 31. März 2019 entspricht weitestgehend dem zum 31. März 2018. Mit einem Halbjahres-EBIT von 2,3 Mio. EUR konnte das Halbjahres-EBIT gegenüber dem Vergleichshalbjahr um 3,1 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr gesteigert werden. Weitere Kostenoptimierungen, insbesondere bei Versandkosten und sonstigen betrieblichen Aufwendungen, haben hierzu beigetragen. Der Halbjahresüberschuss in Höhe von 1,5 Mio. EUR konnte gegenüber dem Vergleichshalbjahr um 2,2 Mio. EUR gesteigert werden. Die Entwicklung von Umsatz und Auftragsbestand im 1. Halbjahr des Geschäftsjahres 2018/19 liegt damit im Rahmen des ersten Jahres des am 27. November 2018 veröffentlichten 5-Jahresplans. Halbjahres-EBIT und Halbjahresüberschuss haben sich sogar signifikant besser entwickelt. Weitere Investitionen in die Entwicklung neuer Hard- und Softwarelösungen sowie in die Vertriebsorganisation sind für das 2. Halbjahr des Geschäftsjahres 2018/19 vorgesehen. Der 5-Jahresplan sieht für das Geschäftsjahr 2018/19 einen Umsatz von 67,5 Mio. EUR und ein EBIT von 1,4 Mio. EUR sowie bis zum Geschäftsjahr 2022/23 einen Umsatz von mindestens 100 Mio. EUR und eine EBIT Marge von 12% vor. 07.05.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: MOBOTIX AG Kaiserstraße 67722 Langmeil Deutschland Telefon: +49 (0)6302-9816-0 Fax: +49 (0)6302-9816-190 E-Mail: ir@mobotix.com Internet: www.mobotix.com ISIN: DE0005218309 WKN: 521830 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 808013 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 808013 07.05.2019 ISIN DE0005218309 AXC0203 2019-05-07/13:00