Bern (ots) - Prof. Dr. med. Matthias Zumstein wird ab 1. August

2019 das Team der Orthopädie Sonnenhof als Spezialist für Schulter-

und Ellbogenchirurgie verstärken. Damit erhält der Schwerpunkt

Bewegungsapparat der Lindenhofgruppe hochkarätigen Zuwachs für den

geplanten Ausbau.



Verbunden mit Bern



Prof. Dr. med. Matthias Zumstein ist Facharzt für Orthopädische

Chirurgie und Traumatologie. Bis anhin war Matthias Zumstein als Stv.

Klinikdirektor an der Universitätsklinik für Orthopädische Chirurgie

und Traumatologie im Inselspital Bern tätig. Er führte als Teamleiter

die Abteilung Schulter-, Ellenbogen- und Sportorthopädie. In einem

Teilzeitpensum wird er seine Tätigkeit für hochkomplexe

rekonstruktive orthopädisch-traumatologische Eingriffe und

Wissenschaftliche Aktivitäten am Inselspital fortführen.



Seine Ausbildung absolvierte Zumstein in Bern. Die Weiterbildung

zum Spezialisten für Schulter-, Ellbogen- und Sportorthopädie

erfolgte in Zürich und Bern. Ausserdem im Rahmen eines klinischen und

wissenschaftlichen Fellowships in Schulter- und Sportorthopädie am

Universitätsspital in Nizza, Frankreich sowie eines klinischen

Fellowships in Ellenbogen- und Handgelenks-Chirurgie am

Universitätsspital in Adelaide, Australien.



Zweifach mit Charles S. Neer Award ausgezeichnet



Matthias Zumstein verfügt über einen bemerkenswerten

wissenschaftlichen Leistungsausweis. Er umfasst mehr als 50

peer-reviewed Publikationen, 14 Buchkapitel und über 200

Präsentationen an nationalen und internationalen Kongressen. Wichtige

Auszeichnungen erhielt er unter anderem mit dem zweimaligen Gewinn

des international höchstdotierten Wissenschaftspreis der

Schulterchirurgie: dem Charles S. Neer Award, der «American Shoulder

and Elbow Surgeons» (ASES).



Prof. Dr. med. Matthias Zumstein fungiert als gewähltes

Vorstandsmitglied in der schweizerischen Gesellschaft für Orthopädie

und Traumatologie (swiss orthopaedics) sowie bis 2018 auch in der

europäischen Gesellschaft für Schulter- und Ellenbogenchirurgie

(SECEC/ESSSE).



Olympionike Zumstein



Zumstein, Jahrgang 1973, ist verheiratet und Vater von zwei

Töchtern und lebt am Thunersee. Eine professionelle Sportkarriere, im

Handball mit Teilnahme an den Olympischen Spielen 1996 in Atlanta,

absolvierte Zumstein während seines Studiums.



Die Lindenhofgruppe



Die Lindenhofgruppe zählt landesweit zu den führenden

Listenspitälern mit privater Trägerschaft. In ihren drei Spitälern

Engeried, Lindenhof und Sonnenhof werden jährlich rund 142'000

Patienten, davon gegen 29'000 stationär versorgt. Die Spitalgruppe

bietet neben einer umfassenden interdisziplinären Grundversorgung ein

Spektrum der spezialisierten und hochspezialisierten Medizin an.

Schwerpunkte des Leistungsangebots bilden die Innere Medizin,

Onkologie, Frauenmedizin, Orthopädie, Viszeralchirurgie, Urologie,

Angiologie/Gefässchirurgie und Notfallmedizin. Die Gruppe beschäftigt

rund 2'500 Mitarbeitende.



www.lindenhofgruppe.ch



