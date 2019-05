Die Türkei ist eine Demokratie auf Abruf. Das möchte Machthaber Erdogan der Welt vermitteln, wenn auf seinen Druck die Wahlen in Istanbul wiederholt werden müssen.

Die Türkei ist eine Demokratie auf Abruf. Das möchte Machthaber Erdogan der Welt vermitteln, wenn auf seinen Druck die Wahlen in Istanbul wiederholt werden müssen. Denn mit den so genannten "strong men", den "starken Männern" wie ihm ist es aber so eine Sache: sie werden ganz schnell unleidlich, wenn es nicht nach ihrem Willen geht. Autokrat Erdogan war einmal Oberbürgermeister von Istanbul. Es hat den Unfehlbaren also sehr geschmerzt, dass die Einwohner der zugleich traditionellen wie weltoffenen Metropole seinem Parteikandidaten den Stuhl vor die Rathaustür stellen wollten. Das kann nicht sein!

Die Realität in der Türkei ist aber unverändert: die Hälfte der Bevölkerung hat weder für Erdogan noch seine Verfassungsänderung gestimmt, mit der die Demokratie Schritt für Schritt ausgehebelt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...