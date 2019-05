Berlin (www.fondscheck.de) - Scope bescheinigt dem Investec 4Factor Team mit einem Rating von AA eine sehr gute Qualität und Kompetenz beim Management von Aktienstrategien auf Basis des proprietären 4Factor-Ansatzes, so die Experten von Scope Analysis.Investec Asset Management (Investec AM) sei im Jahr 1991 in Kapstadt gegründet worden und sei nach einer Internationalisierungsphase mittlerweile global aufgestellt. Das 4Factor Team überzeuge mit einem disziplinierten Investmentansatz auf Basis eines proprietären Screening Modells, das seit dem Jahr 2000 eingesetzt und kontinuierlich weiterentwickelt worden sei. Das Team habe die Assets under Management über die vergangenen fünf Jahre erfolgreich ausweiten können. Die Performance der auf Basis des 4Factor Modells gemanagten Strategien sei überzeugend. ...

