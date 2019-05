Paris (www.fondscheck.de) - Die Edmond de Rothschild-Gruppe ernennt Michel Longhini zum Leiter des Geschäftsbereichs Private Banking, so die Edmond de Rothschild-Gruppe in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Sie bekräftigt damit ihre Überzeugung und ihr Vertrauen in das Wachstumspotenzial des Privatbanksektors und ihr Geschäftsmodell. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...