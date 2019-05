Der Langfrischart bei Vonovia ist zweifelsohne seit Jahren aufwärts gerichtet, auch gelang es im Gegensatz zu vielen anderen DAX-Titeln Ende März ein Rekordhoch bei 47,28 Euro zu markieren. Wegen der Turbulenzen an den Aktienmärkten viel das Papier von Vonovia in den letzten Wochen kurzfristig auf 42,89 Euro zurück, das ganze spielte sich jedoch innerhalb der vorliegenden Handelsspanne ab. Die heute vorgelegten Quartalszahlen weisen unterdessen einen höheren Gewinn als zuvor angenommen aus und drückten das Wertpapier intraday sogar bis ganz nah an die Rekordhochs aufwärts. Übergeordnet lässt sich aber trotzdem noch weiteres Kurspotenzial ableiten, dass für den Aufbau von sukzessiven Long-Positionen durchaus geeignet scheint.

Jahreshochs im Visier

Der heutige Vorstoß der Vonovia-Aktie bis an die Jahreshochs und über die markante Hürde von 45,65 Euro mit einer ...

