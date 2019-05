Schaeffler AG: Schaeffler erwirbt XTRONIC GmbH DGAP-News: Schaeffler AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen Schaeffler AG: Schaeffler erwirbt XTRONIC GmbH 07.05.2019 / 13:16 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Schaeffler erwirbt XTRONIC GmbH - XTRONIC ist etablierter Entwicklungspartner für Elektronik- und Softwarelösungen in der Automobilindustrie - Das Unternehmen hat die Drive-by-Wire-Technologie "Space Drive" zusammen mit Paravan entwickelt - XTRONIC wird als eigenständige GmbH in die Schaeffler Gruppe integriert - Geschäftsbeziehungen mit OEM und Zulieferern bleiben im Fokus - Akquisition ermöglicht zusätzliches Wachstumspotential in den Unternehmensbereichen Fahrwerksysteme und E-Mobilität HERZOGENAURACH, 7. Mai 2019. Die Schaeffler AG hat über ihre Tochtergesellschaft Schaeffler Technologies AG & Co. KG am 3. Mai 2019 einen Kaufvertrag über den Erwerb der XTRONIC GmbH (fortan "XTRONIC") mit Sitz in Böblingen abgeschlossen. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die Übernahme soll nach Vorliegen aller Vollzugsbedingungen im Juni 2019 abgeschlossen werden. XTRONIC entwickelt als Technologiepartner kundenspezifische Software- und Elektronik-Lösungen für die internationale Automobilindustrie. Das mittelständische, eigentümergeführte Unternehmen beschäftigt an den Standorten Böblingen und Wolfsburg rund 170 Mitarbeiter. Das Leistungsportfolio umfasst unter anderem Anwendungen im Bereich des automatisierten Fahrens und der Elektromobilität bis hin zu funktionaler Sicherheit sowie Methoden, Tools und Testsysteme. XTRONIC wurde vor zwanzig Jahren gegründet und hat in enger Kooperation mit Paravan das Drive-by-Wire-System "Space Drive" entwickelt. Das Unternehmen verfügt über Kundenbeziehungen zu namhaften Automobilherstellern und -zulieferern. XTRONIC wird als eigenständige GmbH in die Schaeffler Gruppe integriert. Daniel Schmid, Geschäftsführer und einer der bisherigen Gesellschafter von XTRONIC, wird das Unternehmen weiterhin operativ führen. Der Fokus wird auch weiterhin auf den externen Kundenbeziehungen liegen sowie auf der Entwicklung und dem Angebot von Lösungen innerhalb der Schaeffler Gruppe. Daniel Schmid sagte: "Nach erfolgreichen Wachstumsjahren sehen wir in Schaeffler den idealen Partner und Eigentümer, um das Geschäft und die Aufstellung noch stärker zu globalisieren. Die Industrialisierungs- und Systemkompetenz sowie die Finanzkraft von Schaeffler bringen XTRONIC völlig neue Möglichkeiten, das Geschäftsmodell zu skalieren. Beide Unternehmen verfügen über hohe Innovationskraft. Dabei setzen wir von jeher auf modernste Methoden und Prozesse als Engineering Partner unserer Kunden, in deren Interesse wir kontinuierlich in beste Forschungs- und Entwicklungsinfrastrukturen investiert haben." XTRONIC verfügt über zentrales Know-how im Zusammenhang mit der Entwicklung der Drive-by-Wire-Technologie "Space Drive", das der Schaeffler Gruppe bei der Entwicklung von Lösungen insbesondere in den Bereichen Steuerungssysteme und autonomes Fahren zugutekommen wird. Matthias Zink, CEO Automotive OEM, sagte: "Nach dem Kauf der ,Space Drive'-Technologie von Paravan und der Übernahme von Elmotec Statomat im vergangenen Jahr, tätigen wir mit dem Erwerb von XTRONIC erneut eine Akquisition, die über eine überzeugende strategische Logik verfügt und voll in unsere M&A-Strategie passt. Die Stärkung der Software- und Elektronikkompetenz ist unverzichtbar für die Entwicklung von mechatronischen Lösungen für die ,Mobilität für morgen'. Durch die Übernahme richten wir das Wachstum der Schaeffler Gruppe noch konsequenter auf diese zukunftsträchtigen und erfolgskritischen Bereiche aus und stärken hiermit insbesondere die beiden Unternehmensbereiche Fahrwerksysteme und E-Mobilität." Zu Schaeffler Die Schaeffler Gruppe ist ein global tätiger Automobil- und Industriezulieferer. Mit Präzisionskomponenten und Systemen in Motor, Getriebe und Fahrwerk sowie Wälz- und Gleitlagerlösungen für eine Vielzahl von Industrieanwendungen leistet die Schaeffler Gruppe bereits heute einen entscheidenden Beitrag für die "Mobilität für morgen". Im Jahr 2018 erwirtschaftete das Technologieunternehmen einen Umsatz von rund 14,2 Milliarden Euro. Mit zirka 92.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist Schaeffler eines der weltweit größten Familienunternehmen und verfügt mit rund 170 Standorten in über 50 Ländern über ein weltweites Netz aus Produktionsstandorten, Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen und Vertriebsgesellschaften. Mit mehr als 2.400 Patentanmeldungen im Jahr 2018 belegt Schaeffler laut DPMA (Deutsches Patent- und Markenamt) Platz zwei unter den innovativsten Unternehmen Deutschlands. [1]Schaeffler [1]Twitter 1. [1]Facebook 1. [1]Youtube 1. 1. http://www.twit https://www.faceboo http://www.youtu http://www.s ter.com/s- k.com/Schaeff- be.com/schaeff- chaeffler.com/- chaefflerde lerDeutschland lerDE de Ansprechpartner: Thorsten Möllmann, Leiter Globale Renata Casaro, Leiterin Kommunikation & Branding, Schaeffler Investor Relations, AG, Herzogenaurach Tel. +49 9132 Schaeffler AG, Herzogenaurach 82-5000, E-Mail: Tel. +49 9132 82-4440, [1]presse@schaeffler.com 1. E-Mail: [1]ir@schaeffler.com mailto:presse@schaeffler.com 1. mailto:ir@schaeffler.com Dr. Axel Lüdeke, Leiter Wirtschaftsund Daniel Györy, Investor Finanzkommunikation & Relations, Schaeffler AG, Öffentlichkeitsarbeit, Schaeffler AG, Herzogenaurach Tel. +49 9132 Herzogenaurach Tel. +49 9132 82-5000, 82-4440, E-Mail: E-Mail: [1]presse@schaeffler.com 1. [1]ir@schaeffler.com 1. mailto:presse@schaeffler.com mailto:ir@schaeffler.com 07.05.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Schaeffler AG Industriestr. 1-3 91074 Herzogenaurach Deutschland Telefon: 09132 - 82 0 E-Mail: ir@schaeffler.com Internet: www.schaeffler.com ISIN: DE000SHA0159 WKN: SHA015 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Börse Luxemburg EQS News ID: 807953 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 807953 07.05.2019 ISIN DE000SHA0159 AXC0209 2019-05-07/13:17