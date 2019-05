Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Astrazeneca nach positiven Daten aus einer Leukämie-Studie mit Calquence auf "Sell" mit einem Kursziel von 5000 Pence belassen. Der Markterfolg des Wirkstoffs hänge vom direkten Vergleich mit der momentanen Standardtherapie Imbruvica von Janssen/AbbVie ab, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Resultate dieser Studien seien ab 2020 zu erwarten. Parekh liegt mit seiner Umsatzschätzung für Calquence für 2023 mit 624 Millionen US-Dollar deutlich unter dem Marktkonsens von rund 1,3 Milliarden Dollar./ag/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2019 / 08:26 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0070 2019-05-07/13:32

ISIN: GB0009895292