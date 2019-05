Potsdam (ots) - Künstliche Intelligenz (KI) verändert die Wirtschaft und unseren Alltag - in der Forschung und ihrer Anwendung wurden in den letzten Jahren erhebliche Fortschritte erzielt. Aber "What's next in Artificial Intelligence?".



Rund 50 KI-Experten und Spitzenforscher präsentieren am 14. Mai ihre Anwendungen und aktuellen Forschungsprojekte im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) beim Digital Future Science Match in Berlin. Die Konferenz wird auch in diesem Jahr vom Tagesspiegel gemeinsam mit dem Hasso-Plattner-Institut (HPI) und dem Konrad-Zuse-Institut für Informationstechnik Berlin (ZIB) sowie weiteren Wissenschaftspartnern veranstaltet und zeigt aktuelle Trends und Entwicklungen auf.



WAS: Digital Future Science Match



WANN: 14. Mai 2018, Beginn 9.00 Uhr (Einlass 8.00 Uhr)



WO: KOSMOS Berlin, Karl-Marx-Allee 131a, 10234 Berlin



MIT DABEI:



- Anja Karliczek, Bundesministerin für Bildung und Forschung;



- Dorothee Bär, Staatsministerin für Digitalisierung;



- Professor Christoph Meinel, Direktor des Hasso-Plattner- Instituts



- Professor Christof Schütte, Präsident des Konrad-Zuse-Instituts für Informationstechnik Berlin (ZIB)



- Ulrich Kelber, Bundesdatenschutzbeauftragter



Insgesamt werden 1.000 Gäste aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik erwartet. Die Konferenzsprache ist Englisch.



Detaillierte Informationen zum Programm und zu den Sprechern finden Sie unter: https://science-match.tagesspiegel.de/digital-future-2019/program



Bitte melden Sie sich bei Interesse vorab unter: presse@hpi.de oder pressestelle@tagesspiegel.de an, wenn Sie über die Veranstaltung berichten möchten.



Kurzprofil Hasso-Plattner-Institut



