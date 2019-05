Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) macht sich große Sorgen wegen der "Erosion der Kreditstandards" in Deutschland. Nach Aussage von Exekutivdirektor Raimund Röseler geht es dabei vor allem um Kredite an kleinere Unternehmen. Er höre immer wieder von Bankern, dass die Standards dieser Kredite bei anderen Banken gelockert worden seien. "Wir machen jetzt eine Umfrage, um aus dieser anekdotischen Evidenz eine empirische Evidenz zu machen", sagte Röseler bei der Bafin-Jahrespessekonferenz in Frankfurt.

