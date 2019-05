Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hannover Rück nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 114 Euro belassen. Das erste Quartal des Rückversicherers zeuge von einem guten Start in das laufende Jahr, schrieb Analyst Edward Morris in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Der Ausblick sei bestätigt worden, wobei der Versicherer hier konservativ sei./mf/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2019 / 08:01 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2019 / 08:01 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

