DAX - gerade noch auf Jahreshoch, Gold gerade noch auf 4 Monatstief und der Bitcoin preformt besser als Öl. Verkehrte Welt nach dem neuerlichen Aufflammen des Zollstreits?



17 Prozent hat der DAX seit Jahresbeginn gemacht -mehr als die meisten Börsen. Und jetzt? Sell in May? Konsolidierung? Weil der Zollstreit (zu) hoch kocht? Was sagt Charttechniker Martin Utschneider mit Blick auf Widerstände, Unterstützungen und andere Indikatoren? Martin Utschneider im Gespräch mit Antje Erhard.