Innerhalb von nur einer Woche hat sich das Bild komplett geändert. Sprachen wir vergangene Woche an dieser Stelle noch darüber, ob der DAX weiteres Potenzial nach oben hat, so geht es mittlerweile schon wieder um die Frage wie viel Abwärtspotenzial der eskalierende Handelsstreit in sich trägt. Doch steckt im jüngsten Rücksetzer vielleicht sogar eine Chance? Eine Einschätzung von Andreas Lipkow, Comdirect, im Gespräch mit Thomas Zuleck von Börse Stuttgart TV.