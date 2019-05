Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Alstria Office nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Der Immobilienkonzern habe mit seinem operativen Ergebnis (FFO) die Erwartungen um einen Tick verfehlt, schrieb Analyst Osmaan Malik in einer ersten Reaktion am Dienstag. Er hält Alstria aber für einen guten Namen im Büroimmobiliensegment und rechnet im laufenden Jahr mit weiterem Kapitalwachstum./ag Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2019 / 07:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0080 2019-05-07/13:49

ISIN: DE000A0LD2U1