Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Siltronic von 78 auf 80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Achal Sultania begründete in einer am Dienstag vorliegenden Studie die Zielerhöhung mit den zuletzt gestiegenen Netto-Barmitteln. Das zweite Quartal des Wafer-Herstellers dürfte erheblich schwächer ausfallen als das erste. Im zweiten Halbjahr seien aber Verbesserungen zu erwarten./ajx/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 03.05.2019 / 13:33 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000WAF3001