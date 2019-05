Bis zum Jahresende will die europäische Molkereigenossenschaft Arla Foods europaweit 600 Mio. Frischmilchverpackungen auf erneuerbare Materialien umstellen und 560 Mio. Becher recyclebar machen, die für Produkte wie Joghurt und Sahne zum Einsatz kommen. Dabei entfallen 205 Mio. Becher auf den deutschen Markt. Mit beiden Maßnahmen will die Genossenschaft insgesamt 7.330 t CO2-Emissionen einsparen."Wir möchten den Menschen dabei helfen, ein nachhaltigeres Leben zu führen. Trinkmilch und Joghurt werden in den meisten Haushalten unserer Kernmärkte täglich verzehrt und sind auch für unsere Einzelhandelskunden ...

