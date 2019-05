Frankfurt - Der Euro hat am Dienstag seine Kursgewinne aus dem frühen Handel nicht halten können. Im Mittagshandel kostete die Gemeinschaftswährung 1,1195 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Zeitweise hatte der Euro etwas fester tendiert.

Zum Franken hingegen hat der Euro wieder angezogen und sich klar über der Marke von 1,14 positioniert. Derzeit wird er zu 1,1418 gehandelt, nach 1,1405 am Vormittag und 1,1397 am Morgen. Auch gegenüber dem US-Dollar zeigt der Franken eine leichte Schwäche. Die US-Valuta verteuert sich auf 1,0197 von 1,0183 am späten Vormittag.

An den Märkten steht weiterhin die Entwicklung des US-chinesischen Handelsstreits im Mittelpunkt. Die USA hatten unlängst höhere Strafzölle auf chinesische Importe angekündigt, weil sie unzufrieden ...

