Köln (www.fondscheck.de) - Der Sauren Stable Absolute Return A (ISIN LU1525525306/ WKN A2AN1Y) erzielte im April einen erfreulichen Wertzuwachs in Höhe von 0,6%, so die Experten von Sauren.Seit Jahresbeginn weise der Dachfonds eine Wertsteigerung in Höhe von 1,5% auf.Die aktienorientierten Absolute-Return-Fonds hätten im April in der Mehrzahl positive Ergebnisse verzeichnet. So sei der von Tom Hearn, Christian Fiesser und Leo Perry verwaltete Ennismore European Smaller Companies Fund (ISIN IE00B3TNSW80/ WKN A1H78A) um 1,0% angestiegen und der von Léopold Arminjon verantwortete Lazard European Alternative Fund (ISIN IE00BD5VYW86/ WKN A2DH3R) habe um 0,6% zugelegt. Der von Charles-Henri Nême verwaltete Exane Ceres Fund (ISIN LU0284634564/ WKN A0MLEK) habe einen Wertzuwachs in Höhe von 0,2% erzielt. Dagegen habe der Blackwall Europe L/S Fund (ISIN IE00BVFZF452/ WKN A14RN5) eine deutlichere Wertminderung in Höhe von 2,5% hinzunehmen gehabt. Der von Thomas Karlovits verantwortete Fonds habe in einem ansteigenden Marktumfeld unter seiner Netto-Short-Positionierung sowie unter Sektorrotationseffekten gelitten. ...

