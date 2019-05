Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Astrazeneca von 6400 auf 6500 Pence angehoben und die Einstufung auf "Equal-weight" belassen. Sorgen mit Blick auf die Bindung liquider Mittel im Umlaufvermögen hätten zuletzt die starke operative Entwicklung des Pharmakonzerns im ersten Quartal überschattet, schrieb Analyst Mark Purcell in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Vielmehr ergebe sich nun eine Einstiegsgelegenheit in die Aktien, da sich der Fokus der Anleger mit der heranrückenden Branchentagung Asco immer mehr auf das Potenzial des Krebsmedikamentes DS-8201 richte./la/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2019 / 03:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0097 2019-05-07/14:11

ISIN: GB0009895292