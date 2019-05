Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Siemens auf "Overweight" mit einem Kursziel von 119 Euro belassen. Eine Abspaltung der Kraftwerkssparte, wie sie von Medien berichtet wurde, wäre moderat positiv, schrieb Analyst Ben Uglow in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings bedürfe es einer signifikanteren Strategie der Dekonsolidierung und nicht einfach Minderheitsbeteiligungen an den abgespaltenen Geschäftsbereichen zu halten./mf/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2019 / 10:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0007236101