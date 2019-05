Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vonovia nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Sein Favorit im deutschen Immobilienbereich sei gut ins Jahr gestartet, schrieb Analyst Charles Boissier in einer ersten Reaktion am Dienstag. Dank der recht geringen Abhängigkeit vom Berliner Immobilienmarkt sei man vergleichsweise wenig betroffen von den Risiken eines Volksbegehrens zur Enteignung von Wohnungsbeständen in der Hauptstadt./ag/stk Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2019 / 06:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0108 2019-05-07/14:28

ISIN: DE000A1ML7J1