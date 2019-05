Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Novo Nordisk von 350 auf 355 dänische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Im Basisszenario rechne er mit einer jährlichen Wachstumsrate von sechs Prozent von 2018 bis 2023, schrieb Analyst Michael Leuchten in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel resultiere aus den angepassten Prognosen nach den Zahlen des Pharmaunternehmens zum ersten Quartal./mf/stk Veröffentlichung der Original-Studie: 03.05.2019 / / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0110 2019-05-07/14:29

ISIN: DK0060534915