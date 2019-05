Bis vergangene Woche war der Markt der Ansicht, dass die Handelsgespräche zwischen den USA und China gut vorankommen. Ein Trump-Tweet am Wochenende hat diese Hoffnungen jetzt aber wieder zerschlagen.



Was dies nun für die Aktienmärkte bedeuten könnte, erfahren Sie hier von Kristian Volaric von der Flatex Bank. Außerdem blickt Volaric im Gespräch mit Moderator Marco Uome auf die charttechnische Entwicklung des DAX und die wichtigsten Termine in dieser Woche. Folgen Sie dem flatExperten auch auf guidants.de. Klicken Sie hier: https://go.guidants.com/c/flatExperten