Zu den Neuemissionen: Netflix-Anleihe - http://bit.ly/2LoW3FX Philip Moris-Anleihe - http://bit.ly/2H8iCLc Es sind, mal wieder, turbulente Tage in der Türkei - sowohl politisch, aber eben auch an den Finanzmärkten. Bereits zu Wochenbeginn bestätigte zwar die Ratingagentur Fitch ihr Rating für türkische Anleihen mit BB-, zugleich blieb allerdings auch der Ausblick auf "negativ". Fitch-Analysten unterstrichen dabei ausdrücklich, dass innenpolitische und geopolitische Risiken das Rating weiterhin belasten könnten. Das jedoch würde bedeuten, dass mit Ausfällen zu rechnen sei. Rentenhändlerin Bianca Becker über die Situation an den türkischen Finanzmärkten bei Börse Stuttgart TV.