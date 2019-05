Die DZ Bank hat den fairen Wert für Hannover Rück nach Zahlen von 124 auf 121 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Rückversicherer sei solide ins Jahr gestartet, schrieb Analyst Thorsten Wenzel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. In dem neuen fairen Wert habe er den bevorstehenden Dividendenabschlag von 5,25 Euro je Aktie bereits berücksichtigt./ajx/la Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2019 / 13:35 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2019 / 13:42 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0116 2019-05-07/14:47

ISIN: DE0008402215