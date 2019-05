Bei DISNEY hört die Kasse nicht mehr auf zu klingeln: Der Unterhaltungskonzern hat für 9,6 Mrd. $ eine Kette von 21 regionalen Sportsendern an den US-Medienkonzern Sinclair Broadcast verkauft. Der Verkauf war eine Auflage des US-Kartellamts, zu der sich DISNEY bei der Übernahme des Großteils von 21st Century Fox verpflichtet hatte. Auch die Comic-Verfilmung "Avengers: Endgame" hat laut dem Branchendienst Boxofficemojo.com in der Rekordzeit von 11 Tagen schon 2,2 Mrd. € eingespielt und damit Titanic vom zweiten Listenplatz der erfolgreichsten Filme aller Zeiten verdrängt. So viel Erfolg schlägt zwangsläufig auf den Aktienkurs durch. Im April fiel der langjährige Widerstand bei 120 $. Ein möglicher technischer Rücksetzer könnte jetzt bei der DISNEY-Aktie eine günstige Einstiegsgelegenheit in den übergeordneten Aufwärtstrend bieten.



