Besonders positiv: In 2018 stieg die weltweite Silbernachfrage das erste Mal seit 2015 an, und zwar auf 1,03 Milliarden Unzen Silber. Das waren immerhin vier Prozent mehr. In der Kategorie Münzen und Barren betrug der Nachfrageanstieg rund 20 Prozent. Vor allem Silberbarren gingen über den Ladentisch und dies besonders oft in Indien. Auch beim Silberschmuck hat Indien stark zugelegt und 16 Prozent mehr eingekauft, was ein neues Rekordniveau ...

Den vollständigen Artikel lesen ...