HUDSON, N.H., May 07, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- GT Advanced Technologies Inc., die Muttergesellschaft der GTAT Corporation (zusammen das "Unternehmen"), hat heute einer außergerichtlichen Vereinbarung mit der Securities and Exchange Commission ("SEC") zugestimmt, die sich auf eine Investigation der Ereignisse bezog, die zur Konkursanmeldung des Unternehmens im Jahr 2014 geführt hatten. Das Unternehmen begrüßte die Beilegung dieser Angelegenheit, die es ihm ermöglicht, sich auf das laufende Geschäft zu konzentrieren.



Michèle Rayos, der im November 2017 Vice President und Chief Financial Officer des Unternehmens wurde, kommentierte: "Das Unternehmen führt seine Geschäfte mit höchster Integrität und in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen und Vorschriften, einschließlich solcher in Bezug auf Aktenführung und Finanzberichterstattung. Wir haben interne Kontrollen implementiert und überprüfen sie laufend, um sicherzustellen, dass wir in diesem Bereich den Best Practices folgen." Greg Knight, der im September 2016, nachdem das Unternehmen aus dem Konkursverfahren hervorgegangen war, zum President und Chief Executive Officer des Unternehmens wurde, sagte: "Wir freuen uns, dass wir die Ermittlung hinter uns gebracht haben und nun alle unsere Anstrengungen darauf richten können, die Verfügbarkeit und Verwendung von Siliziumkarbid und Saphir in bestehenden und neuen Märkten auszuweiten. Unser technisches Fachwissen zu Kristallwachstumstechnologien ermöglicht es uns, als Gamechanger bei modernen Werkstoffen zu agieren, und wir sind entschlossen, unsere Produkte weiter zu verbessern und neue Chancen zu erkunden. Wir glauben, dass wir in den Märkten, die wir bedienen, einiges bewirken können."

GT Advanced Technologies Inc. ist ein Privatunternehmen. Seine derzeitigen Aktionäre sind Privatkapitalunternehmen und Finanzinstitute, von denen die meisten Gläubiger im Konkursverfahren waren.

