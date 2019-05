Bereits im jüngsten Analysten-Call hatte CEO Gregg Lowe gesagt: "Autohersteller sind (wegen Investitionen in Elektroautos) immer mehr an unserer Siliziumcarbid-Technologie interessiert. Unsere Verkaufs-Pipeline füllt sich sehr erfreulich." Jetzt reagiert man darauf mit einer Investitionsoffensive. Wie heute gemeldet wird, werden bis zu eine Milliarde US-Dollar in den Ausbau der Siliziumkarbid-Produktionskapazitäten gesteckt. Das Ziel sei eine bis zu 30-fache Steigerung der Produktionskapazität für SiC-Wafer sowie eine 30-fache Steigerung der SiC-Materialproduktion.

