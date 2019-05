Wien (www.fondscheck.de) - Shareholder Value Management hat die Vertriebskapazitäten weiter ausgebaut, so die Experten von "FONDS professionell".Seit April verstärke Clara Menzel als Relationship Managerin das Team des Frankfurter Vermögensverwalters. Menzel komme von der SEB, wo sie seit 2010 verschiedene Positionen im Vertrieb und im Investment-Banking innegehabt habe. Zuletzt sei sie als Sales Executive im Asset Management für Kunden aus dem Wholesale-Bereich zuständig gewesen. In ihrer neuen Funktion werde Menzel schwerpunktmäßig Kunden aus dem Banken- und Sparkassensektor betreuen. ...

