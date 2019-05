Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Adidas nach Zahlen von 210 auf 230 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Auf den ersten Blick erscheine der starke Kursanstieg nach den leicht besser als erwartet ausgefallenen Quartalszahlen des Sportartikelherstellers im ersten Quartal nicht gerechtfertigt, schrieb Analystin Jaina Mistry in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Es sei jedoch klar, dass 2019 eine Margen-Story sei und zusammen mit der Umsatzdynamik seien die Zahlen stark gewesen. Sie verwies zudem auf die angekündigte Zusammenarbeit des Unternehmens mit der Sängerin Beyonce./ck/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2019 / 05:27 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0120 2019-05-07/15:12

ISIN: DE000A1EWWW0