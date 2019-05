Die schärfere Rhetorik im Handelsstreit drückt am Dienstag erneut auf die Aktienkurse in New York und spricht für einen Verlust im Dow Jones in der Eröffnungsphase von 200 Punkten. Im selben Ausmaß, in dem die Sorge vor einer möglichen Eskalation steigt, dürften defensive Aktien bei den Anlegern gefragt sein. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

Den vollständigen Artikel lesen ...