Showdown in Johannesburg: Steinhoff legt seine Bilanz für Geschäftsjahr 2017 vor. Die Anleger sind gespannt - und greifen schon vorher zu. Die Steinhoff-Aktie liegt am Dienstag deutlich im Plus, gewinnt am Nachmittag 4,7 Prozent. Die Katze hat Steinhoff allerdings bereits aus dem Sack gelassen. Kommt da noch mehr?

