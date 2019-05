12000 Punkte - sie rücken nah. Was wenn es kein Handelsabkommen gibt? Die Börse preist es längst ein?!



Robert Halver im Gespräch mit Antje Erhard: WAs heißt es für die Konjunktur, wenn kein Trade Deal zustande kommt? Die Volatilität ist an den Märkten zurück - Vorsicht also? Welche Märkte sind jetzt Alternativen?