FINEOS Corporation, marktführender Anbieter von Gruppen-, freiwilligen und individuellen Kernsystemen für die Lebens-, Unfall- und Krankenversicherung, gab heute bekannt, dass Anne O'Driscoll und Dr. Martin Fahy als nicht-exekutive Mitglieder in den Verwaltungsrat von FINEOS gewählt wurden.

Anne O'Driscoll ist Wirtschaftsprüferin und Mitglied der Verwaltungsräte von Comminsure Insurance, Steadfast Group Limited und Infomedia Limited sowie von MDA National Pty Limited. Sie begann ihre Karriere bei PwC in London. Später zog sie mit PwC nach Sydney (Australien). 1992 wechselte sie zur IAG Versicherung, einem der größten Versicherungsunternehmen Australiens. Nach 13 Jahren bei IAG wechselte O'Driscoll als CFO zu Genworth Australia. Sie ist auf dem australischen Versicherungsmarkt eine geachtete Persönlichkeit und kann eine beispielhafte Erfolgsbilanz als Geschäftsführerin vorweisen.

Martin Fahy ist derzeit als CEO bei der Association of Superannuation Funds of Australia (ASFA) tätig. Zuvor war er Gesellschafter bei KPMG, wo er mit Kunden aus dem Finanzdienstleistungssektor und aus anderen Branchen zusammenarbeitete, um den Wandel voranzutreiben. Von 2007 bis 2011 war Fahy CEO beim Financial Services Institute of Australasia (FINSIA). Vor seiner Tätigkeit bei FINSIA leitete er den Bereich Strategie und Entwicklung des Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) in der Region Asien-Pazifik. Er hat an der National University of Ireland promoviert, ist ehemaliger Senior Fulbright-Stipendiat und verfügt über umfangreiche Forschungs- und Politikerfahrung aus seiner wissenschaftlichen Tätigkeit. Fahy ist außerdem außerordentlicher Professor an der University of Technology Sydney, wo er zudem als Vorsitzender des Beirats des Centre for Management and Organisational Studies (CMOS) tätig ist.

Dr. Fahy wird der Hauptredner auf dem FINEOS APAC Summit sein, der am 23. Mai in Sydney stattfinden wird. Wir sehen seinem Vortrag mit dem Titel "The Changing Insurance Landscape: Delivering Flawless Execution and Transformation in an Increasingly Regulated World" mit großem Interesse entgegen.

"Wir freuen uns, dass Anne O'Driscoll und Martin Fahy sich bereit erklärt haben, als Direktoren von FINEOS tätig zu werden. Sicherlich werden wir von ihrem Urteilsvermögen und ihrem Know-how profitieren", so Peter le Beau, Verwaltungsratsvorsitzender von FINEOS.

FINEOS hat weltweit über 50 Kunden aus der Lebens-, Unfall- und Krankenversicherungsbranche, darunter sieben der zehn führenden US-amerikanischen Anbieter und vier der fünf führenden Anbieter aus Australien. Mit Mitarbeitern und Niederlassungen auf der ganzen Welt wächst FINEOS weiterhin rasch und arbeitet mit innovativen, fortschrittlichen Anbietern aus Nordamerika, aus Europa und aus der Region Asien-Pazifik zusammen.

Die FINEOS-Plattform ermöglicht die vollständige Abwicklung von Kernfällen, Rechnungsstellung und Vertragsverwaltung für Gruppen-, freiwillige und Einzelpolicen in den Bereichen Lebens-, Unfall- und Krankenversicherung. Die FINEOS-Plattform umfasst das Kernproduktpaket FINEOS AdminSuite samt zugehörigen Zusatzprodukten, FINEOS Engage zur Unterstützung der digitalen Einbindung sowie FINEOS Insight für Analytik und Berichtswesen.

