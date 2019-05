Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für BMW nach Zahlen von 79 auf 78 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. In Anbetracht des schwierigen Branchenumfelds sei der Autobauer nicht gerade überraschend nur verhalten ins neue Geschäftsjahr gestartet, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem hätten Sondereffekte die Zahlen geprägt./ajx/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2019 / 11:30 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2019 / 13:15 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0005190003