Um sich als Champion am asiatischen Markt zu etablieren, will Bierbrauer Anheuser-Busch einen Teil des Unternehmens an die Börse in Hongkong bringen.

Der weltgrößte Bierbrauer Anheuser-Busch InBev erwägt, einen Teil seines Asien-Geschäfts durch Zukäufe zu stärken und an die Börse zu bringen. Eine Notierung in Hongkong könnte dazu beitragen, in der Wachstumsregion Asien-Pazifik einen Champion zu schaffen, teilte das in Belgien ansässige Unternehmen am Dienstag mit.

Finanzchef Felipe Dutra zog einen Vergleich zur brasilianischen Tochter des Bierriesen, an der AB InBev noch ...

