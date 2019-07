HONGKONG (Dow Jones)--Der Börsengang des Asiengeschäfts von Anheuser-Busch InBev ist vorerst geplatzt. Der Brauerereikonzern sagte den für Montag geplanten IPO ab und begründete dies mit den schwachen Marktbedingungen. Das Unternehmen wolle nun weiter beobachten, wie sich die Lage entwickelt.

Es hatte sich schon abgezeichnet, dass das Interesse der Investoren an den Aktien nur verhalten war. So sah es bislang so aus, dass die Aktien wohl eher am unteren Ende der genannten Preisspanne ausgegeben werden.

Indikativ hatte die Budweiser Brewing Co APAC Ltd für ihre Aktie eine Preisspanne von 40 bis 47 Hongkong-Dollar (5,10 bis 5,33 Euro) genannt, womit das Unternehmen 8,3 bis 9,8 Milliarden Dollar wert gewesen wäre.

