IRW-PRESS: Exmceuticals Inc.: EXMceuticals Inc. erweitert Produktionskapazität durch Übernahme in der Republik Malawi

EXMceuticals Inc. erweitert Produktionskapazität durch Übernahme in der Republik Malawi

7. Mai 2019, Vancouver, British Columbia - EXMceuticals Inc. (EXM) (CSE: EXM) (FWB: EXM) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine unverbindliche Absichtserklärung zur Übernahme von MM (Operations) Ltd. (MM Ltd), einem Agro-Verarbeitungsbetrieb in der Republik Malawi, unterzeichnet hat.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/46670/2019-05-06 _final PR 7_ Malawi-EXM_SNCL_DE_PRCOM.001.png

Überblick über die Transaktion

Die derzeit im Bereich des Mangoanbaus tätige Firma MM Ltd. verfügt über 280 Hektar (682 Acres) Farmflächen mit vollinstallierter Tropfbewässerung, einen modernen Gewächshausbetrieb mit 4 Hektar (10 Acres) Nutzfläche für den Anbau von bis zu 700.000 Pflanzen, eine 10.000 m² (107.640 Quadratfuß) große Verarbeitungsanlage und eine noch unbebaute Grünfläche, auf der rund 1700 Hektar (4.200 Acres) für eine Nutzung zur Verfügung stehen. Die Übernahme von MM Ltd. wäre für EXM hervorragend geeignet, um seine strategischen Maßnahmen zur Herstellung von Cannabisextrakten für die Pharma-, Nutrazeutika- und Kosmetikbranche zu erweitern. Der Abschluss der Transaktion ist an eine Reihe von Auflagen gebunden: so sind unter anderem die Unterzeichnung einer definitiven Vereinbarung durch die Vertragsparteien, eine Due-Diligence-Prüfung und eine entsprechende Finanzierung erforderlich.

Michel Passebon, Chief Executive Officer und ein Director von EXM, erklärt: Diese geplante Übernahme wird bei Abschluss einen wichtigen Meilensteinin unserer Entwicklungsstrategie darstellen. Wir werden damit in der Lage sein, unsere Produktionskapazität in der Region zu erweitern und gleichzeitig unser Produktionsportfolio durch Gewächshäuser mit 10 Acres Anbaufläche erweitern. Wir haben zwei neue CO2-Extraktionsanlagen bestellt, die gerade zusammengebaut werden. Die Fertigstellung und Auslieferung nach Malawi erfolgt voraussichtlich innerhalb der nächsten 45 Tage.

Standort & Klima

Die Farmen und die Fabrik von MM Ltd. befinden sich in Salima, in rund 90 km (56 Meilen) Entfernung von der Hauptstadt Lilongwe. Lilongwe und Salima sind über ein befestigtes und gut gewartetes Straßennetz miteinander verbunden; darüber hinaus führen auch Kiesstraßen zu den Farmen und zur Fabrik.

In Salima herrscht tropisches Klima, wobei die Regenfälle im Winter geringer ausfallen als im Sommer. Die durchschnittlichen Jahresniederschläge schwanken zwischen 800 und 1.200 mm pro Jahr, die feuchtesten Monate sind Dezember bis März. Die Temperaturen bewegen sich im Schnitt zwischen einem Minimum von 20°C und einem Maximum von 35°C, die Luftfeuchtigkeit ist mit ca. 60 % relativ gering.

Überblick über das Farmgelände

- Die Infrastruktur der bestehenden Farmfläche von 280 Hektar (682 Acres) wurde für eine Kapazitätserweiterung ausgelegt, um die Verbindung der Bewässerungsanlagen auf zwei (2 km voneinander entfernte) Farmen zu ermöglichen und damit bis zu 120 Hektar (296 Acres) zusätzliche Bewässerungsflächen zu schaffen.

- Die Pflanzschule befindet sich auf der bestehenden Farmfläche in einem 4 Hektar (10 Acres) großen Gewächshaus mit Tropfbewässerung, in dem bis zu 700.000 Pflanzen Platz haben. Das Gewächshaus, in dem die Pflanzschule untergebracht ist, ist umzäunt und abgesichert, um die Pflanzen vor Wind und anderen klimatischen Beeinträchtigungen zu schützen.

- Das Farmgelände ist komplett von einem elektrischen Zaun umgeben und verfügt über strenge Sicherheitseinrichtungen bzw. ist rund um die Uhr von Personal bewacht.

- MM Ltd. verfügt außerdem über einen langfristigen Pachtvertrag für ein zusätzliches Grundstück mit rund 1700 Hektar (4.200 Acres) Fläche für den weiteren Ausbau des Farmgeländes. Eine Teilfläche von 450 Hektar (1.112 Acres) wurde für den Bioanbau zertifiziert.

- Alle Farmen befinden sich unweit bzw. direkt am Ufer des Malawi-Sees, dessen Süßwasserressourcen sich hervorragend für eine ganzjährige Bewässerung der Anbauflächen eignen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/46670/2019-05-06 _final PR 7_ Malawi-EXM_SNCL_DE_PRCOM.002.jpeg

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/46670/2019-05-06 _final PR 7_ Malawi-EXM_SNCL_DE_PRCOM.003.jpeg

Überblick über das Fabriksgelände

- Die Fabrik befindet sich in rund 25 km (15,5 Meilen) Entfernung von den Farmen.

- Der Betrieb verfügt über alle erforderlichen Zertifizierungen (British Retail Consortium/BRC, HACCP, Kosher, Halal und Rainforest Alliance (Produktkettenzertifizierung)).

- Darüber hinaus wurden sämtliche Audits und technischen Genehmigungsverfahren absolviert, um eine Vielzahl von internationalen und regionalen Kunden - darunter auch weltweit führende Saftproduzenten - beliefern zu können.

- Ein Teilbereich der Fabriksfläche von rund 2.000 m² (21.528 Quadratfuß) wird als Lagerfläche genutzt. Zudem besteht ausreichend Platz für eine Kapazitätserweiterung im Hinblick auf die Produktion von Cannabis-Wirkstoffen und die CO2-Extraktion.

- Auf dem Fabriksgelände befinden sich außerdem ein Bürogebäude, medizinische Versorgungseinrichtungen und eine Kantine.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS VON EXMCEUTICALS INC.

Michel Passebon, Chief Executive Officer & Director

Nähere Informationen erhalten Sie über:

EXM Investors Relations

Tel: +1 604-897-0132

E-Mail: investors@exmceuticals.com

Weder CSE noch FWB haben den Inhalt dieser Pressemeldung genehmigt oder abgelehnt. Weder CSE noch FWB übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46670

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46670&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA30207 T1049

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA30207T1049

AXC0262 2019-05-07/15:58