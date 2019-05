Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aroundtown auf "Buy" mit einem Kursziel von 8,50 Euro belassen. Am deutschen Markt für Büroimmobilien stiegen die Mieten weiter stark, schrieb Analyst Thomas Rothäusler in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Er bevorzuge daher die darauf spezialisierten Unternehmen gegenüber jenen mit einem Schwerpunkt auf Wohnimmobilien. Aroundtown bleibt neben Alstria Office für ihn ein "Top Pick"./tih/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 03.05.2019 / 11:00 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2019 / 00:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0145 2019-05-07/16:09

ISIN: LU1673108939