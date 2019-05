Auch die US-Märkte sind gestern mit Verlusten in die neue Handelswoche gestartet. Diese hielten sich jedoch in Grenzen. Der Dow Jones verlor 0,25 Prozent. Und der breiter aufgestellte S&P 500 ging 0,4 Prozent schwächer aus dem Handel.



Bei den Einzelwerten geht es heute um folgende Themen: Volatility Index, Öl (WTI), Schweinepreis, Boeing, Ferrari, Porsche, Shopify, Microsoft und Apple. Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.