London und Boston (ots/PRNewswire) - CompuMark ein Unternehmen von Clarivate Analytics und weltweit führend bei Markenforschung und Markenschutz, und WebTMS Limited, ein führender Anbieter von Systemen für das Markenmanagement, haben heute bekannt gegeben, dass sie eine strategische Partnerschaft geschlossen haben. Dieser Zusammenschluss ermöglicht Nutzern des WebTMS-Hauptprodukts den Zugriff auf die 186 Marken-Datenbanken von CompuMark, die sämtliche Gerichtsbarkeiten weltweit abdecken.



WebTMS ist eine umfassende, und trotzdem intuitive Plattform zur Verwaltung geistigen Eigentums, die eine effiziente Behandlung sämtlicher Aufgaben zum geistigen Eigentum mit einem besonderen Augenmerk auf Warenzeichen ermöglicht. Die Einbindung in CompuMark wird es Nutzern von WebTMS erlauben, die qualitativ hochwertigen, zuverlässigen Daten von CompuMark über Marken und Warenzeichen in WebTMS zu importieren, um Markenportfolios besser validieren und aktualisieren zu können.



Die Integration wird für effizientere Arbeitsabläufe sorgen, weil gewährleistet ist, dass die in ihrer Kategorie besten, fehlerbereinigten Daten von CompuMark für die tagtäglichen Verwaltungsabläufe, die Fachleute für Marken und Warenzeichen beim geistigen Eigentum zu erledigen haben, unmittelbar zur Verfügung stehen.



Jeff Roy, der Präsident von CompuMark, sagte: "Diese strategische Partnerschaft ist eine Reaktion auf die steigende Nachfrage der Kunden nach Zugriffsmöglichkeiten auf CompuMark-Daten in ihren eigenen Systemen zum Markenmanagement. Durch die Einbeziehung beider Plattformen können wir Fachleute für Marken und Warenzeichen besser unterstützen."



Rita Okyere, Direktorin von WebTMS Limited, fügte hinzu: "Das ist eine großartige Gelegenheit, unsere Dienste voranzubringen. Indem wir die weltweiten Daten von CompuMark unseren Kunden unmittelbar verfügbar machen, sorgen wir für geringere Belastungen durch Verwaltungsaufgaben und verschaffen ihnen so mehr Zeit, damit sie sich um andere wichtige Aufgaben kümmern können. WebTMS hat verstanden, dass sich die digitale Landschaft permanent weiterentwickelt und dass es wichtig ist, mit den Erwartungen der Kunden Schritt zu halten, wenn wir im Spiel bleiben wollen."



Diese strategische Partnerschaft folgt auf die Mitteilung aus dem letzten Jahr zur Übernahme von TrademarkVision durch CompuMark. (h ttps://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2457396-1&h=51088154&u=https%3A%2F %2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2457396-1%26h%3D2113 941054%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.compumark.com%252Fpress-releases% 252Fclarivate-analytics-acquires-trademarkvision%252F%26a%3D%252C&a=. ) Direkt im Anschluss daran war TMgo365 Industrial Designs gestartet worden,bei dem die Technologie von TrademarkVision zum Einsatz kam, und zudem wurde auf der INTA 2018 noch bekannt gegeben, dass CompuMark eine strategische Partnerschaft mit dem chinesischen Anbieter von Lösungen für Marken und Warenzeichen, WhiteRabbit / Bai Tu



Diese Pressemitteilung und mündlichen Erklärungen, die bezüglich in dieser Veröffentlichung enthaltener Informationen getätigt wurden, können in Bezug auf Clarivate Analytics zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen geben Auskunft über aktuelle Erwartungen oder Prognosen von Clarivate Analytics in Bezug auf zukünftige Ereignisse und können Aussagen enthalten, die sich auf erwartete Synergien und andere zukünftige Erwartungen beziehen. Diese Aussagen beinhalten Risiken und Ungewissheiten, einschließlich solcher Faktoren, die außerhalb der Kontrolle von Clarivate Analytics liegen und dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse wesentlich von den voraussichtlichen Erwartungen abweichen können. Clarivate Analytics übernimmt keinerlei Verpflichtung, irgendeine der hier gemachten Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder anderweitig.



