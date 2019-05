Solar-Boom 2.0! Solar-Aktien steigen wieder. Heute hebt der Wechselrichterhersteller Solaredge ab - der Hot Stock gewinnt satte 20 Prozent. Grund: Im ersten Quartal wurden 272 Millionen Dollar erlöst - 265 Millionen Dollar wurden erwartet. Befürchtungen über Marktanteilsverluste hat Solaredge mit diesen Zahlen hinweggewischt. Spannend auch das Analysten-Statement von Roth Capital: "Wir befinden uns wohl noch am Beginn einer Aufwärtsphase in der Aktie." Denn Solaredge baue rapide Kapazitäten in Vietnam und China auf, um die stark steigenden Nachfrage zu bedienen.

Den vollständigen Artikel lesen ...