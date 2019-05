Skyhawk wird seine Plattform SkySTAR zur Verfügung stellen, um

Waltham, Massachusetts (ots/PRNewswire) - Skyhawk Therapeutics,

Inc. (Skyhawk) gab heute eine strategische Kooperation mit Takeda

Pharmaceutical Company Limited (Takeda) bekannt, in deren Rahmen

Skyhawk seine Technologieplattform SkySTAR zum Einsatz bringen

wird, um innovative niedermolekulare Behandlungsansätze, die für die

Behandlung bestimmter neurologischer Erkrankungen geeignet sind, zu

entdecken und vorklinisch zu entwickeln. Durch den Vertrag bekommt

Takeda eine exklusive, weltweit gültige Lizenz zur Entwicklung und

Vermarktung von Komponenten und Produkten, die auf eine ganze Reihe

von Targets ausgerichtet sind. Skyhawk erhält dafür eine

Vorauszahlung sowie das Recht auf zukünftige Zwischenzahlungen für

erreichte Zielmarken und die Zahlung von Lizenzgebühren. Im Rahmen

des Vertrags wird Takeda für die klinische Entwicklung und eine

mögliche Kommerzialisierung verantwortlich sein.



"Takeda ist ein weltweit führendes Biopharma-Unternehmen, das sich

besonders im Bereich der Neurowissenschaften engagiert und über

einiges an Erfahrung bei der Entwicklung umwälzender Therapien für

eine ganze Reihe von herausfordernden Krankheiten verfügt", sagte

Bill Haney, Mitgründer und Chief Executive Officer von Skyhawk. "Wir

freuen uns auf die Zusammenarbeit mit deren Team, wobei wir das Ziel

verfolgen, bessere Behandlungsoptionen zu schaffen, die wir dann den

Patienten zur Verfügung stellen können."



"Takeda verfolgt mit großem Engagement innovative Ansätze, die auf

Krankheiten des zentralen Nervensystems abzielen, für die es derzeit

keine wirksamen Behandlungen gibt", sagte Emiliangelo Ratti, Leiter

der Neuroscience Therapeutic Area bei Takeda. "Der neuartige Ansatz

von Skyhawk zur Korrektur der RNA-Expression wird unsere Expertise in

der Erforschung niedermolekularer Verbindungen ergänzen und kann

unsere Möglichkeiten, neurologische Krankheiten gezielt anzugehen,

für die zuvor keine medikamentöse Behandlung für möglich gehalten

wurde, verbessern."



Informationen zu Skyhawk Therapeutics



Skyhawk Therapeutics verfolgt das Ziel, Therapien zu entdecken, zu

entwickeln und auf den Markt zu bringen, die seine neuartige

SkySTAR-Plattform (Skyhawk Small Molecule Therapeutics for

Alternative Splicing of RNA) nutzen. Dadurch sollen niedermolekulare

Medikamente entstehen, die bahnbrechende Behandlungswege für den

Patienten ermöglichen.



