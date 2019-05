Franziska Schimke blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen.



Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise Henkel wieder. Der Konsumgüterhersteller hat heute Zahlen für das 1. Quartal präsentiert und damit die Anleger enttäuscht. Der Gewinn und der Ausblick liegen unter den Erwartungen. Bei den Verkäufen steht QSC auf dem dritten Platz. Der Konzern hat seine Tochterfirma Plusnet nun an EnBW Telekommunikation verkauft. Mit dem Erlös will QSC das Cloud- und Energiegeschäft ausbauen.