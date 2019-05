Wenige Tage nach der Vorlage der Jahreszahlen präsentiert Wirecard am Mittwoch die Zahlen für das erste Quartal 2019. Und wie hoch die Erwartungen im Vorfeld sind, verrät Aktienhändler Jürgen Dietrich im wöchentlichen Marktgespräch. Er blickt zudem auf die Zahlenflut am Dienstag und verrät welche Unternehmen in dieser Woche noch in ihre Bücher blicken lassen.