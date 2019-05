Aarau (awp) - Bei der Aargauischen Kantonalbank (AKB) übernimmt Christine Honegger per 1. November 2019 die Leitung Kommunikation. Damit trete sie die Nachfolge von Ursula Diebold an, welche per Ende November in den ordentlichen Ruhestand trete, teilte die Kantonalbank am Dienstag mit.Honegger bringe Erfahrung als Kommunikationsfachfrau ...

Den vollständigen Artikel lesen ...