Lenzburg/Glarus, 3. Juli 2019

Medienmitteilung

Glarner Kantonalbank pilotiert Finnova «Loan Advisory» auch für das Firmenkundengeschäft

Die Zusammenarbeit zwischen der Finnova AG und der Glarner Kantonalbank (GLKB) trägt Früchte: Die GLKB pilotiert die gemeinsam entwickelte «Loan Advisory» - digitaler Kreditberatungsprozess - neu auch für das Firmenkundengeschäft. Seit Dezember 2018 steht die digitale Kreditberatung bei der GLKB bereits dem Privatkundengeschäft im Piloten zur Verfügung. Das Go-Live ist im dritten Quartal 2019 geplant; im Anschluss steht dieneue digitale Kreditberatungslösung auch allen anderen Banken oder Finanzdienstleistern zur Verfügung.

Finnova und die GLKB haben mit der «Loan Advisory» den Kreditberatungsprozess neu entwickelt und durchgängig digitalisiert. Mit dieser neuen Software können sämtliche Finanzierungsgeschäfte für Privat- sowie für Firmenkunden in einem digitalen Workflow von der Tablet-gestützten Kundenberatung über die Kreditprüfung bis zur Qualitätssicherung ohne Systembruch abgewickelt und verarbeitet werden. Dabei wurde der Bewilligungsprozess für Standardgeschäfte vollständig automatisiert.

Die «Loan Advisory» ist mit dem Finnova-Kern verbunden und fokussiert auf die Anforderungen der Banken hinsichtlich einer systemisch durchgängigen, prozessgestützten Beratung mit einheitlichem Kundenerlebnis sowie einer kostengünstigen front-to-back Verarbeitung. Schnittstellen zum Rating- und zum Immobilienbewertungssystem sowie die Anbindung des digitalen Kundendossiers vervollständigen die moderne digitale Prozesskette. Mit der «Loan Advisory» können Banken alle ihre Kredite effizient, schnell und durchgängig beraten, bewilligen und vollständig abwickeln; die «Loan Advisory» ist zudem auch für Nicht-Finnova-Banken einsetzbar.

Kontakt Glarner Kantonalbank: Kontakt Finnova:

Patrik Gallati, Glarner Kantonalbank Nicole Irion, Finnova AG

Bereichsleiter Unternehmenssteuerung Leiterin Kommunikation & Marketing

Hauptstrasse 21, 8750 Glarus Merkurstrasse 6, 5600 Lenzburg

Telefon: +41 (0)55 646 74 50 Telefon: +41 62 886 49 60

E-Mail: patrik.gallati@glkb.ch E-Mail: nicole.irion@finnova.com

Finnova AG

Seit 1974 steht Finnova für innovative Banking-Lösungen - in der Entwicklung, im Betrieb und in der Beratung. Mit der Finnova Banking Software profitiert die Finnova Community von einer äusserst leistungsstarken und zuverlässigen Banking Plattform, die sich mit ihrem breiten Funktionsumfang für verschiedenste Geschäftsmodelle end-to-end individuell einsetzen lässt, und dies bei attraktiven Total Cost of Ownership. Die Finnova Plattform ist offen für Drittapplikationen, sodass sich Banken in Zeiten der Digitalisierung im Markt differenzieren können. Umfassende Flexibilität bietet Finnova auch bei der Wahl des für die Bank geeignetsten Betriebsmodells, ob Einzelinstallation, Multimandanten-Installation oder BPO-Services, unterstützt durch Betriebspartner der Wahl. Weitere Informationen finden Sie unter www.finnova.com (http://www.finnova.com/) .

Glarner Kantonalbank